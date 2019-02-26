Sol ayağım ve ben – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Sol ayağım ve ben

Sol ayağım ve ben

Sol ayağım ve ben

maç sonrası duygu patlaması yaşadığını söyledi.

maç sonrası duygu patlaması yaşadığını söyledi. Hasan, "Devre arasında kendi aramızda konuştuk ve silkelendik. Taraftarımıza bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. 3 puanı kaçıran taraf biziz. Golüm de güzel olmuş. 'ün penaltısında benim de payım vardı, o yüzden golü attıktan sonra duygu patlaması yaşadık. Sol ayağım burada ben buradayım mesajı verdim" diye konuştu.

  1. 26.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sol ayağım ve ben haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN