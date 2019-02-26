Sol ayağım ve ben

Hasan Ali maç sonrası duygu patlaması yaşadığını söyledi. Hasan, "Devre arasında kendi aramızda konuştuk ve silkelendik. Taraftarımıza bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. 3 puanı kaçıran taraf biziz. Golüm de güzel olmuş. Gökhan Gönül'ün penaltısında benim de payım vardı, o yüzden golü attıktan sonra duygu patlaması yaşadık. Sol ayağım burada ben buradayım mesajı verdim" diye konuştu.