Sol ayağım ve ben
Hasan Ali maç sonrası duygu patlaması yaşadığını söyledi.
Hasan Ali maç sonrası duygu patlaması yaşadığını söyledi. Hasan, "Devre arasında kendi aramızda konuştuk ve silkelendik. Taraftarımıza bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. 3 puanı kaçıran taraf biziz. Golüm de güzel olmuş. Gökhan Gönül'ün penaltısında benim de payım vardı, o yüzden golü attıktan sonra duygu patlaması yaşadık. Sol ayağım burada ben buradayım mesajı verdim" diye konuştu.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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