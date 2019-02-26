Siftah yaptılar

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses, ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı. Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz de ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, yedek oyuncular arasında yer aldı.