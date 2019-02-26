Siftah yaptılar
Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi heyecanı yaşadı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses, ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı. Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz de ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, yedek oyuncular arasında yer aldı.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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