Siftah yaptılar – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Siftah yaptılar

Siftah yaptılar

'de karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi heyecanı yaşadı.

'de karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe'nin ara döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, , Miha Zajc ve , ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı. 'dan transfer edilen de ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, yedek oyuncular arasında yer aldı.

  1. 26.2.2019
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