İstanbul siyah-beyaz olmayacak – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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siyah-beyaz olmayacak

İstanbul siyah-beyaz olmayacak

Valbuena maç sonu ilginç bir yaptı.

Valbuena maç sonu ilginç bir yaptı. Fransız yıldız, sosyal medya hesabında Ayew ile çekilmiş fotoğrafını paylaşırken altına, "2. yarıda karakterini ve ruhunu gösterdi. siyah ve beyaz olmayacak" notunu düştü.

  1. 26.2.2019
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