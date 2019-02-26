Fenerbahçeliler takdir topladı – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçeliler takdir topladı

Fenerbahçeliler takdir topladı

Sarı-lacivertli ekibin yıldızları seremonide yaptıkları hareketle alkışlandı.

Sarı-lacivertli ekibin yıldızları seremonide yaptıkları hareketle alkışlandı. Kaptan , ve , karşılaşma öncesinde seremoni sırasında üşüyen çocuklara montlarını verdiler. Taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandılar.

  1. 26.2.2019
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