Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."
- 26.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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