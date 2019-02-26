Ersun Yanal: "Galibiyeti kaçırdık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. İzleyenler açısından keyifli bir karşılaşma olduğunu belirten Yanal, "Bizim için her şey kötü başladı. Kalemizde arka arkaya beklenmedik goller yedik. Büyük bir takıma yakışmayacak gollerdi. Ancak ikinci yarı bu şoktan kurtulup oyuna ortak olmayı başardık. Takım olmak kolay değil ve bu uzun süreç isteyen bir iş. Bu sahada gerçekleşiyor" dedi.



GİTTİ GELDİ MAÇ

Başarılı olmak için birlik olmanın önemine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Birbirimize tutunmak ve desteklemek gerekiyor. Kalabalık bir oyun bu... Ciddi bir ahenge ihtiyaç var. Hiçbir oyuncumdan şikayet etme hakkım yok. Takım kötü oynuyordu. İkinci yarı birlikte oynamaya başladık ve gücümüz ortaya çıktı. Beşiktaş iyi bir takım oyuna da iyi başladı. Gitti geldi maç. Bize de dönebilirdi. Kazanabilirdik ama olmadı" ifadesini kullandı.



HİÇ KOLAY DEĞİL

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin ligdeki konumu ve taraftarlarla ilgili ise şunları söyledi: "Asla bu sıraların takımı değiliz. Ama içinize bu tür kaygılar girdiğinde yönetmekte zorlanıyorsunuz. Fenerbahçe önüne bakmadan yoluna yürüyecek. Bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. Unutulmaz bir dönüş oldu. Oyuncularımın bunu sürdürmesi gerekiyor. Bunu da öğrendiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra Fenerbahçe taraftarına layık olmaya çalışacağız."



5 YIL SONRA DERBİ HEYECANI

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014'te Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Yaklaşık 5 yıl sonra Yanal, yine bir Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.



KADROYA ALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı. Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı. Öte yandan, sakatlığı düzelmeyen Mehmet Ekici de kadroda bulunmadı. Ayrıca Roberto Soldado, 3 maç sonra formasına kavuştu. Soldado, kırmızı kart cezası olduğu için geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giymemişti.