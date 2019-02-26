Başkanlardan derbi dostluğu

Derbisi öncesi iki kulübün başkanı, Vodafone Park'ta bir araya geldi ve canlı yayında açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Ali Koç, bu buluşma ile bir ilkin yaşandığını belirterek, "İnşallah güzel bir örnek teşkil eder ve diğer derbi maçlarda da böyle uygulamalar yapabiliriz. 'Ebedi dostluk' diyoruz ama bunu hareket ve söylemlerimizle desteklememiz gerekiyor" dedi.



Sarı-lacivertli yöneticileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Fikret Orman ise şunları söyledi: Kulüpler arası rekabetimizi müsabakalarda yapacağız ama toplumu germeden, bunun bir spor müsabakası olduğunun bilincini kamuoyuna vermemiz gerek. Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk defa maç yapmıyor. İlk defa yenmeyecek, ilk defa yenilmeyecek."



KÜSLÜK BİTECEK

Türk futbolundaki gerginliklere dikkati çeken Fikret Orman, yayınlanan bildiriden sonra Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Orman, "Kulüpler Birliği Vakfı'nda Galatasaray ile alakalı bir konu oldu ve geçen hafta Galatasaray Başkanı'nı Benfica maçı öncesinde aradım. Maçla alakalı başarılar diledim. 'Gelince oturup şu mevzuyu çözelim.' dedim. Mustafa (Cengiz) Bey de 'Tabii oturalım çözelim' dedi. Türk futbolunun, kulüplerin birlikteliğine ihtiyacı var." diye konuştu.



FENERBAHÇE'YE TAŞ!

Fikret Orman, derbi müsabakasıyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, Fenerbahçe'nin bu müsabakadan sonra çıkışa geçeceğine inandığını dile getirdi. Sarı-lacivertli ekibi ağırlamaktan büyük keyif duyduklarını aktaran Orman, "Aklımızda kalacak güzel bir maç olsun. Bir espri yapayım ve Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra çıkışa geçeceğine emin olduğumuzu belirteyim" ifadelerini kullandı.