Başkanlardan derbi dostluğu – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Başkanlardan derbi dostluğu

Başkanlardan derbi dostluğu

’ta canlı yayına çıkan ve , maç öncesi birlik beraberlik mesajları verdi.

Derbisi öncesi iki kulübün başkanı, 'ta bir araya geldi ve canlı yayında açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan , bu buluşma ile bir ilkin yaşandığını belirterek, "İnşallah güzel bir örnek teşkil eder ve diğer derbi maçlarda da böyle uygulamalar yapabiliriz. 'Ebedi dostluk' diyoruz ama bunu hareket ve söylemlerimizle desteklememiz gerekiyor" dedi.

Sarı-lacivertli yöneticileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren ise şunları söyledi: Kulüpler arası rekabetimizi müsabakalarda yapacağız ama toplumu germeden, bunun bir spor müsabakası olduğunun bilincini kamuoyuna vermemiz gerek. ile ilk defa maç yapmıyor. İlk defa yenmeyecek, ilk defa yenilmeyecek."

KÜSLÜK BİTECEK
Türk futbolundaki gerginliklere dikkati çeken Fikret Orman, yayınlanan bildiriden sonra toplantılarına katılmayan Başkanı ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Orman, "Kulüpler Birliği Vakfı'nda Galatasaray ile alakalı bir konu oldu ve geçen hafta Galatasaray Başkanı'nı maçı öncesinde aradım. Maçla alakalı başarılar diledim. 'Gelince oturup şu mevzuyu çözelim.' dedim. Mustafa (Cengiz) Bey de 'Tabii oturalım çözelim' dedi. Türk futbolunun, kulüplerin birlikteliğine ihtiyacı var." diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE TAŞ!
Fikret Orman, derbi müsabakasıyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, Fenerbahçe'nin bu müsabakadan sonra çıkışa geçeceğine inandığını dile getirdi. Sarı-lacivertli ekibi ağırlamaktan büyük keyif duyduklarını aktaran Orman, "Aklımızda kalacak güzel bir maç olsun. Bir espri yapayım ve Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra çıkışa geçeceğine emin olduğumuzu belirteyim" ifadelerini kullandı.

  1. 26.2.2019
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