9 yıl sonra 6 gol!

Derbinin 3-3 bitmesiyle taraftarlar 6 gol birden izledi. Böylece Spor Toto Süper Lig tarihinde siyah-beyazlıların ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe derbileri arasında en gollü maç (Şubat 2011'de 2-4) egale edildi. Hasan Ali hem Fenerbahçe'ye bir puanı getirdi hem de kim 2017'den (Yeni Malatyaspor) bu yana ligdeki ilk golünü attı.



YANAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisine Zenit maçının kadrosundan 6 değişiklik yaparak çıktı. Harun, Şener, Alper, Jailson, Eljif ve Ayew'in yerine Volkan, İsla, Dirar, Tolgay, Zajc ile Soldado 11'e alındı. İsla ile Moses ikinci yarıya çıkmadı.



2 KÖTÜ VERİ

Kartal bu sezon topa en az sahip olduğu (%39,2) ve en az isabetli pas yaptığı (209) lig maçını oynadı. Beşiktaş geride kalan 23 haftada 16 kez öne geçerken bu maçların 11'inden galibiyet çıkarabildi. Siyah beyazlılar 5 maçta puan kaybetti.