9 yıl sonra 6 gol!
Derbinin 3-3 bitmesiyle taraftarlar 6 gol birden izledi.
Derbinin 3-3 bitmesiyle taraftarlar 6 gol birden izledi. Böylece Spor Toto Süper Lig tarihinde siyah-beyazlıların ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe derbileri arasında en gollü maç (Şubat 2011'de 2-4) egale edildi. Hasan Ali hem Fenerbahçe'ye bir puanı getirdi hem de kim 2017'den (Yeni Malatyaspor) bu yana ligdeki ilk golünü attı.
YANAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisine Zenit maçının kadrosundan 6 değişiklik yaparak çıktı. Harun, Şener, Alper, Jailson, Eljif ve Ayew'in yerine Volkan, İsla, Dirar, Tolgay, Zajc ile Soldado 11'e alındı. İsla ile Moses ikinci yarıya çıkmadı.
2 KÖTÜ VERİ
Kartal bu sezon topa en az sahip olduğu (%39,2) ve en az isabetli pas yaptığı (209) lig maçını oynadı. Beşiktaş geride kalan 23 haftada 16 kez öne geçerken bu maçların 11'inden galibiyet çıkarabildi. Siyah beyazlılar 5 maçta puan kaybetti.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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