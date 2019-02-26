9 yıl sonra 6 gol! – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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9 yıl sonra 6 gol!

9 yıl sonra 6 gol!

Derbinin 3-3 bitmesiyle taraftarlar 6 gol birden izledi.

Derbinin 3-3 bitmesiyle taraftarlar 6 gol birden izledi. Böylece tarihinde siyah-beyazlıların ev sahipliği yaptığı derbileri arasında en gollü maç (Şubat 2011'de 2-4) egale edildi. Hasan Ali hem Fenerbahçe'ye bir puanı getirdi hem de kim 2017'den () bu yana ligdeki ilk golünü attı.

YANAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbisine Zenit maçının kadrosundan 6 değişiklik yaparak çıktı. Harun, Şener, Alper, Jailson, Eljif ve Ayew'in yerine Volkan, İsla, Dirar, Tolgay, Zajc ile 11'e alındı. İsla ile Moses ikinci yarıya çıkmadı.

2 KÖTÜ VERİ
bu sezon topa en az sahip olduğu (%39,2) ve en az isabetli pas yaptığı (209) lig maçını oynadı. Beşiktaş geride kalan 23 haftada 16 kez öne geçerken bu maçların 11'inden galibiyet çıkarabildi. Siyah beyazlılar 5 maçta puan kaybetti.

  1. 26.2.2019
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