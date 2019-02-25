Gözler Moses’da olacak!
25 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Gözler Moses’da olacak!

Gözler Moses’da olacak!

Gözler Moses’da olacak!

Nijeryalı futbolcu, derbisinde Yanal’ın en güvendiği isimlerden biri.

'den kiralanan Moses'ın, derbisinde sorumluluğu yüksek olacak. Nijeryalı futbolcu, F.Bahçe'nin hücumdaki en önemli silahlarından biri olacak. Kısa sürede teknik direktör 'ın vazgeçilmezleri arasına giren yıldız oyuncu, kanatlarda görev yapacak. Kariyerinde ilk kez Türk derbisi yaşayacak olan Moses, Bu maça odaklandık ve tek düşüncemiz kazanmak. 'de bu atmosferlere alışığım. Tek isteğim futbol oynamak ve takımıma katkı sağlamak. Galibiyet için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
  1. 25.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gözler Moses’da olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN