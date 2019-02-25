Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
25 Şubat 2019, Pazartesi
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taraftarı 'ta

Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün 'a konuk olacak olan 'de taraftarlar maçın oynanacağı 'a ulaştı.


Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra 35 otobüs ile birlikte saat 17.25'te yola çıktı. Saat 18.00'de 'a ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde otobüslerden indi. Taraftarların stada girişi sırasında güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldı.

  1. 25.02.2019
  2. Güncelleme: 25.02.2019 18:31
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