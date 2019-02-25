Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.
Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra 35 otobüs ile birlikte saat 17.25'te yola çıktı. Saat 18.00'de Vodafone Park'a ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde otobüslerden indi. Taraftarların stada girişi sırasında güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldı.
- 25.02.2019
- Güncelleme: 25.02.2019 18:31
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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