Fenerbahçe kafilesi Samandıra'da coşkuyla karşılandı
25 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe kafilesi Samandıra'da coşkuyla karşılandı

kafilesi Samandıra'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe kafilesi Samandıra'da coşkuyla karşılandı

'in 23'üncü haftasında deplasmanda ile 3-3 berabere kalan 'de kafile, Samandıra 'ne geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'tan yola çıkan kafile, saat 00.55'te Samandıra 'ne ulaştı. Yaklaşık 100 sarı lacivertli taraftar, 3-0'lık skordan geri dönerek Dolmabahçe'den bir puan çıkartan takımlarını tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Teknik direktör , otobüsten sarı lacivertli taraftarları selamladı.

  1. 26.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe kafilesi Samandıra'da coşkuyla karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN