Akıl oyunları

Şenol Güneş, öğrencileri ile yaptığı derbi toplantılarında "Maça hızlı başlayıp, taraftarımızı coşturacağız. Erken bir gol, bizi 3 puana ulaştırır. Fenerbahçe derbiye çıkış maçı olarak bakıyor. Ön bölgedeki oyuncularımız da savunmaya yardım edecek. Savaşacağız ve kazanacağız" diyerek hırs aşılıyor.



Ersun Yanal ise "Biz derbi oynama ustası bir takımız. İlk 15 dakika çok önemli. Rakibin hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Tribün atmosferinden sakın etkilenmeyin. Gereksiz kart görmeyin. Sakin olun ve temponuzu çok iyi ayarlayın" diyerek futbolcularının adeta beynini yıkıyor.