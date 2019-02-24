Akıl oyunları – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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Akıl oyunları

Akıl oyunları

İki kurt hoca; yarınki derbiden zaferle ayrılmak için taktik üstüne taktik geliştiriyor.

, öğrencileri ile yaptığı derbi toplantılarında "Maça hızlı başlayıp, taraftarımızı coşturacağız. Erken bir gol, bizi 3 puana ulaştırır. derbiye çıkış maçı olarak bakıyor. Ön bölgedeki oyuncularımız da savunmaya yardım edecek. Savaşacağız ve kazanacağız" diyerek hırs aşılıyor.

ise "Biz derbi oynama ustası bir takımız. İlk 15 dakika çok önemli. Rakibin hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Tribün atmosferinden sakın etkilenmeyin. Gereksiz kart görmeyin. Sakin olun ve temponuzu çok iyi ayarlayın" diyerek futbolcularının adeta beynini yıkıyor.

  1. 24.2.2019
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