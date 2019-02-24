Akıl oyunları
İki kurt hoca; yarınki derbiden zaferle ayrılmak için taktik üstüne taktik geliştiriyor.
Şenol Güneş, öğrencileri ile yaptığı derbi toplantılarında "Maça hızlı başlayıp, taraftarımızı coşturacağız. Erken bir gol, bizi 3 puana ulaştırır. Fenerbahçe derbiye çıkış maçı olarak bakıyor. Ön bölgedeki oyuncularımız da savunmaya yardım edecek. Savaşacağız ve kazanacağız" diyerek hırs aşılıyor.
Ersun Yanal ise "Biz derbi oynama ustası bir takımız. İlk 15 dakika çok önemli. Rakibin hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Tribün atmosferinden sakın etkilenmeyin. Gereksiz kart görmeyin. Sakin olun ve temponuzu çok iyi ayarlayın" diyerek futbolcularının adeta beynini yıkıyor.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Akıl oyunları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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