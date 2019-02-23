THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü
Ligde 23. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini devam ettirdi - Play-off'a kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 mağlup ederek 20. galibiyetini aldı - Sahasında Olympiakos'u 75-65 yenerek 15. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, haftayı 4. sırada tamamladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı
Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.
SONUÇLAR
CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83
Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67
Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97
Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76
Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|23
|20
|3
|1920
|1686
|234
|43
|2. CSKA Moskova
|23
|18
|5
|2003
|1847
|156
|41
|3. Real Madrid
|23
|18
|5
|1979
|1763
|216
|41
|4. Anadolu Efes
|23
|15
|8
|1953
|1830
|123
|38
|5. Barcelona Lassa
|23
|14
|9
|1787
|1738
|49
|37
|6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|23
|12
|11
|1993
|1962
|31
|35
|7. Olympiakos
|23
|12
|11
|1776
|1757
|19
|35
|8. Baskonia
|23
|11
|12
|1857
|1825
|32
|34
|9. Bayern Münih
|23
|11
|12
|1797
|1838
|-41
|34
|10. Maccabi FOX
|23
|10
|13
|1827
|1850
|-23
|33
|11. Panathinaikos
|23
|10
|13
|1787
|1827
|-40
|33
|12. Khimki
|23
|9
|14
|1782
|1825
|-43
|32
|13. Zalgiris
|23
|9
|14
|1760
|1796
|-36
|32
|14. Herbalife Gran Canaria
|23
|6
|17
|1803
|2021
|-218
|29
|15. Buducnost VOLI
|23
|6
|17
|1716
|1941
|-225
|29
|16. Darüşşafaka Tekfen
|23
|3
|20
|1725
|1959
|-234
|26
- 23.02.2019
- Güncelleme: 23.02.2019 10:44
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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