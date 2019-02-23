'Fener beni çok istedi'

Hertha Berlin'de oynayan Darida, devre arasında Fenerbahçe'nin kendisini istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Çek oyuncu sarı-lacivertlilerin ısrarlı olduğunu ancak kulübünün bırakmadığını söylerken; "Devre arasında çok teklif aldım. F.Bahçe gerçekten çok istekliydi ama Hertha yöneticileri ayrılığı istemedi" dedi.