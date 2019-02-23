Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız
Moses, “Artık Beşiktaş’a odaklanmalıyız. Kazanmak istiyorsak kesinlikle bir daha Rusya’daki gibi hatalar yapmamalıyız” dedi.
GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ
Sadık Çiftpınar da Beşiktaş'ı yenerek taraftarlarının gönlünü almak istediklerini söyledi. Sarı-lacivertli savunmacı şöyle konuştu: "Biz çok büyük bir camiayız. Zenit maçı geride kaldı. Beşiktaş derbisi bizim için çok çok önemli. İnşallah o karşılaşmayı kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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