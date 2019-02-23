Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız

Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız

Moses, “Artık ’a odaklanmalıyız. Kazanmak istiyorsak kesinlikle bir daha ’daki gibi hatalar yapmamalıyız” dedi.

, Zenit maçından gerekli dersleri çıkarıp artık 'a odaklanmaları gerektiğini söyledi. Nijeryalı yıldız, "Önümüze bakmalıyız. 'da yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha tekrarlamamamız gerekiyor. Tamamen derbiye odaklanmalıyız. Kazanmak tek düşüncemiz olmalı. Maç gününe kadar takım halinde birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız" dedi. Moses, derbinin zorlu geçeceğini de belirterek, "Rakibimiz kendi sahasında oynuyor. Tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ
Sadık Çiftpınar da Beşiktaş'ı yenerek taraftarlarının gönlünü almak istediklerini söyledi. Sarı-lacivertli savunmacı şöyle konuştu: "Biz çok büyük bir camiayız. Zenit maçı geride kaldı. Beşiktaş derbisi bizim için çok çok önemli. İnşallah o karşılaşmayı kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."
  1. 23.2.2019
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