Yazık oldu – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Yazık oldu

Yazık oldu

Yazık oldu

Sarı-lacivertliler, iki farklı geriye düştükten sonra ’ın golü ile tur kapısını araladı. Ancak zincirleme hatalar sonrası Azmoun’un golü hayalleri yıktı.

'nde son 32 turu ilk maçında 'da 1-0 yendiği Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, rövanşın henüz 4. dakikasında Ozdoev'in golüyle 1-0 yenik duruma düşerek avantajını yitirdi. 37'de Azmoun farkı ikiye çıkardı. 43'te sahneye çıkan ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu doksana göndererek tur ümitlerini yeşertti.

AZMOUN YILDIZLAŞTI
Ancak 76'da Moses'in rakip yarı alanda kaptırdığı topun devamında Mehmet Topal'ın hatasını affetmeyen gecenin yıldızı Azmoun, skoru ilan etti: 3-1. Bu sonuçla Zenit, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Fenerbahçe ise elendi. Kanarya bölüm bölüm iyi oyun sergilese de kritik anlarda yapılan basit hatalar tura mal oldu. İngiliz hakem Oliver de ilk yarıda Eljif'in ceza sahasında düşürülmesine seyirci kaldı.

ARTIK TEK HEDEF LİGDE KALMAK
Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Zenit'e elenen sarı-lacivertli ekibin önünde artık tek hedef olarak kümede kalmak kaldı. 'de şampiyonluk ümidini haftalar önce yitiren Kanarya, 'nda da 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek son 16 turunda kupaya veda etmişti. ve öğrencileri sezonun kalan 12 haftasında gerekli puanları toplayarak ligde kalmaya çalışacak. Kanarya 22. hafta sonunda 24 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

HASAN ALİ SAKATLANDI
FENERBAHÇE bir de sakat verdi. ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. 67. dakikada yerini 'na bırakan tecrübeli futbolcunun kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Hasan Ali'nin yerine giren İsmail Köybaşı kötü futboluyla tepki aldı.
  1. 22.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yazık oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN