Yazık oldu
Sarı-lacivertliler, iki farklı geriye düştükten sonra Mehmet Topal’ın golü ile tur kapısını araladı. Ancak zincirleme hatalar sonrası Azmoun’un golü hayalleri yıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe son 32 turu ilk maçında İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, rövanşın henüz 4. dakikasında Ozdoev'in golüyle 1-0 yenik duruma düşerek avantajını yitirdi. 37'de Azmoun farkı ikiye çıkardı. 43'te sahneye çıkan Mehmet Topal ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu doksana göndererek tur ümitlerini yeşertti.
AZMOUN YILDIZLAŞTI
Ancak 76'da Moses'in rakip yarı alanda kaptırdığı topun devamında Mehmet Topal'ın hatasını affetmeyen gecenin yıldızı Azmoun, skoru ilan etti: 3-1. Bu sonuçla Zenit, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Fenerbahçe ise elendi. Kanarya bölüm bölüm iyi oyun sergilese de kritik anlarda yapılan basit hatalar tura mal oldu. İngiliz hakem Oliver de ilk yarıda Eljif'in ceza sahasında düşürülmesine seyirci kaldı.
ARTIK TEK HEDEF LİGDE KALMAK
Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Zenit'e elenen sarı-lacivertli ekibin önünde artık tek hedef olarak kümede kalmak kaldı. Süper Lig'de şampiyonluk ümidini haftalar önce yitiren Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek son 16 turunda kupaya veda etmişti. Ersun Yanal ve öğrencileri sezonun kalan 12 haftasında gerekli puanları toplayarak ligde kalmaya çalışacak. Kanarya 22. hafta sonunda 24 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
HASAN ALİ SAKATLANDI
FENERBAHÇE bir de sakat verdi. Hasan Ali ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. 67. dakikada yerini İsmail Köybaşı'na bırakan tecrübeli futbolcunun kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Hasan Ali'nin yerine giren İsmail Köybaşı kötü futboluyla tepki aldı.
AZMOUN YILDIZLAŞTI
Ancak 76'da Moses'in rakip yarı alanda kaptırdığı topun devamında Mehmet Topal'ın hatasını affetmeyen gecenin yıldızı Azmoun, skoru ilan etti: 3-1. Bu sonuçla Zenit, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Fenerbahçe ise elendi. Kanarya bölüm bölüm iyi oyun sergilese de kritik anlarda yapılan basit hatalar tura mal oldu. İngiliz hakem Oliver de ilk yarıda Eljif'in ceza sahasında düşürülmesine seyirci kaldı.
ARTIK TEK HEDEF LİGDE KALMAK
Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Zenit'e elenen sarı-lacivertli ekibin önünde artık tek hedef olarak kümede kalmak kaldı. Süper Lig'de şampiyonluk ümidini haftalar önce yitiren Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek son 16 turunda kupaya veda etmişti. Ersun Yanal ve öğrencileri sezonun kalan 12 haftasında gerekli puanları toplayarak ligde kalmaya çalışacak. Kanarya 22. hafta sonunda 24 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
HASAN ALİ SAKATLANDI
FENERBAHÇE bir de sakat verdi. Hasan Ali ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. 67. dakikada yerini İsmail Köybaşı'na bırakan tecrübeli futbolcunun kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Hasan Ali'nin yerine giren İsmail Köybaşı kötü futboluyla tepki aldı.
- 22.2.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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