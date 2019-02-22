Tolgay yetmedi
İkinci yarı oyuna giren Arslan, kısa paslarla orta sahayı toparladı ancak bu tura yetmedi.
Devre arasında Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan Tolgay Arslan, Fenerbahçe'nin en iyisiydi. Ara transferde Beşiktaş'tan gelen oyuncu, orta sahayı toparlarken, kısa paslarla Zenit'i sindirerek kendi sahasına çekilmesini sağladı. Özellikle 55 ile 60. dakikalar arası sahada Fenerbahçe şov vardı. Sarı-lacivertli oyuncular Tolgay'ın önderliğinde bir Brezilya ekibi gibi yaklaşık 5 dakika boyunca sahada 50'yi aşkın pas yaparak rakibinin adeta başını döndürdü. Rus taraftarları bu bölümde kendi takımlarını ıslıklayarak protesto etmek zorunda kaldı.
- 22.2.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
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suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
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