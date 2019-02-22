Tolgay yetmedi – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Tolgay yetmedi

Tolgay yetmedi

İkinci yarı oyuna giren Arslan, kısa paslarla orta sahayı toparladı ancak bu tura yetmedi.

Devre arasında 'un yerine oyuna dahil olan , 'nin en iyisiydi. Ara transferde 'tan gelen oyuncu, orta sahayı toparlarken, kısa paslarla Zenit'i sindirerek kendi sahasına çekilmesini sağladı. Özellikle 55 ile 60. dakikalar arası sahada Fenerbahçe şov vardı. Sarı-lacivertli oyuncular Tolgay'ın önderliğinde bir ekibi gibi yaklaşık 5 dakika boyunca sahada 50'yi aşkın pas yaparak rakibinin adeta başını döndürdü. Rus taraftarları bu bölümde kendi takımlarını ıslıklayarak protesto etmek zorunda kaldı.
  1. 22.2.2019
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