Kameni: Artık F.Bahçe’de kalamam!
Marca Gazetesi’ne konuşan Kameni, “İspanya’ya geri dönmek istiyorum Havlu atmak istemiyorum. Fenerbahçe’de 1 yıl daha kalamam” dedi.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Carlos Kameni, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Marca Gazetesi'ne konuşan Kameni, "Eski teknik direktör Aykut Kocaman geldiğinde beni dışladı. Cocu da beni oynatmadı. Tek başıma antrenmanlar yapıyorum ve yaz ayında ayrılacağımı umuyorum. Son zamanlarda kötü günler geçirdim fakat havlu atmak istemiyorum. Bu süreçte futbolu bırakmayı düşünmedim. İspanya'ya geri dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalamam" ifadelerini kullandı. Kameni şöyle devam etti: "Buraya gelmeden önce bana çok farklı şeyler söylemişlerdi. Tribünlerde çok fazla sigara içildiğinden sürekli dumanlar geliyor. Bu durum beni etkiledi. Van Persie, Pepe, Sneijder, Podolski gibi yıldızlar buradan kötü bir şekilde ayrılıyor."
- 22.2.2019
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