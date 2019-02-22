Ayew forvette etkili olamadı
Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew dün akşam sahada sarı-lacivertlilerin santrforu olarak çıktı.
Daha önce Slimani'den beklediği verimi alamayan Ersun Yanal, Zenit deplasmanında ilk 11'de Ayew'i tercih etti. Ancak Ganalı yıldız, rakip kalede hiçbir varlık gösteremedi. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Slimani de golü bulamayınca Fenerbahçe turu geçme şansını kullanamadı.
VICTOR MOSES TARAFTARI ÜZDÜ
Büyük umutlarla transfer edilen Victor Moses, Zenit deplasmanında beklentilerin çok uzağında kaldı. Yanal'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü Nijeryalı futbolcu, zaman zaman rakip yarı sahada etkili pozisyonlar yaratmaya çalışsa da, Rus ekibinin presi karşısında etkili olamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu arkadaşlarını yeteri kadar besleyemedi ve taraftarlarını üzdü.
SOĞUĞU GEÇİRMEDİ
Gazprom Arena'nın üstünün kapalı olması nedeniyle oyuncular soğuktan fazla etkilenmedi. Maç saatinde hava -8 derece olmasına rağmen saha içinde daha ılık bir hava vardı.
PETERSBURG'DA TAM DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, uzun mesafe ve soğuk havaya rağmen Kanarya'yı Petersburg deplasmanında yalnız bırakmadılar. 64 bin kişilik Gazprom Arena stadı tamamen dolarken, 400 civarında sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde Fenerbahçe'ye 90 dakika boyunca destek verdiler. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a da gönderme yaptılar. Tribünde, sarı-kırmızılıların dünkü rakibi Benfica'nın atkılarını açtılar.
POLİS EŞLİĞİNDE GİTTİLER
Sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde stadyuma götürüldü. Maça 2 saat kala daha önce belirlenen noktada bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları için belediye ve özel otobüsler dahil toplam 7 otobüs tahsis edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken, yaklaşık 1 minibüs, 5 otomobil ile Rus polisleri Fenerbahçe otobüslerine eşlik etti.
PETERSBURG'DA DOSTLUK YEMEĞİ
Fenerbahçeli yöneticiler, dün Zenit yönetimiyle St. Petersburg Stadı'nda öğle yemeğinde buluştu. Yemeğe Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, St. Petersburg Başkonsolosumuz Yunus Belet; Zenit kulübü yetkilileri ve UEFA delegesi Jean François Crucke katıldı. Yemekte karşılıklı hediyeler takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.
VICTOR MOSES TARAFTARI ÜZDÜ
Büyük umutlarla transfer edilen Victor Moses, Zenit deplasmanında beklentilerin çok uzağında kaldı. Yanal'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü Nijeryalı futbolcu, zaman zaman rakip yarı sahada etkili pozisyonlar yaratmaya çalışsa da, Rus ekibinin presi karşısında etkili olamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu arkadaşlarını yeteri kadar besleyemedi ve taraftarlarını üzdü.
SOĞUĞU GEÇİRMEDİ
Gazprom Arena'nın üstünün kapalı olması nedeniyle oyuncular soğuktan fazla etkilenmedi. Maç saatinde hava -8 derece olmasına rağmen saha içinde daha ılık bir hava vardı.
PETERSBURG'DA TAM DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, uzun mesafe ve soğuk havaya rağmen Kanarya'yı Petersburg deplasmanında yalnız bırakmadılar. 64 bin kişilik Gazprom Arena stadı tamamen dolarken, 400 civarında sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde Fenerbahçe'ye 90 dakika boyunca destek verdiler. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a da gönderme yaptılar. Tribünde, sarı-kırmızılıların dünkü rakibi Benfica'nın atkılarını açtılar.
POLİS EŞLİĞİNDE GİTTİLER
Sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde stadyuma götürüldü. Maça 2 saat kala daha önce belirlenen noktada bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları için belediye ve özel otobüsler dahil toplam 7 otobüs tahsis edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken, yaklaşık 1 minibüs, 5 otomobil ile Rus polisleri Fenerbahçe otobüslerine eşlik etti.
PETERSBURG'DA DOSTLUK YEMEĞİ
Fenerbahçeli yöneticiler, dün Zenit yönetimiyle St. Petersburg Stadı'nda öğle yemeğinde buluştu. Yemeğe Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, St. Petersburg Başkonsolosumuz Yunus Belet; Zenit kulübü yetkilileri ve UEFA delegesi Jean François Crucke katıldı. Yemekte karşılıklı hediyeler takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.
- 22.2.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
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