Michael Oliver Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem Michael Oliver, temsilcimize ceza sahası içerisinde yapılan net faule devam kararı verdi.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile oynadığı karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem Michael Oliver, temsilcimize Zenit ceza sahasında yapılan net faule devam kararı verdi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın verdiği bu skandal karar sonrasında temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 14. dakikasında durumu 1-1'e getirme şansını elinden kaçırdı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
- 21.2.2019 21:21
- Güncelleme: 21.2.2019 21:45
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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