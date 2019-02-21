Michael Oliver Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile oynadığı karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem Michael Oliver, temsilcimize Zenit ceza sahasında yapılan net faule devam kararı verdi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın verdiği bu skandal karar sonrasında temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 14. dakikasında durumu 1-1'e getirme şansını elinden kaçırdı.

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