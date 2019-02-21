Michael Oliver Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi!
21 Şubat 2019, Perşembe
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'nin penaltısını vermedi!

Michael Oliver Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi!

UEFA son 32 turu rövanş maçında 'nin Zenit ile oynadığı karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem , temsilcimize ceza sahası içerisinde yapılan net faule devam kararı verdi.

Temsilcimiz 'nin UEFA son 32 turu rövanş maçında Zenit ile oynadığı karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem , temsilcimize Zenit ceza sahasında yapılan net faule devam kararı verdi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın verdiği bu skandal karar sonrasında temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 14. dakikasında durumu 1-1'e getirme şansını elinden kaçırdı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

  1. 21.2.2019 21:21
  2. Güncelleme: 21.2.2019 21:45
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