Hatem Ben Arfa sürprizi!
Fenerbahçe'nin önüne flaş bir isim geldi: Hatem Ben Arfa...
Menajerler, Rennes Kulübü ile sezon sonunda mukavelesi sona erecek 31 yaşındaki on numarayı sarı-lacivertli ekibe önerdi. Ersun Yanal, Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor.
Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi. Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergildei.
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