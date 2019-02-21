Hatem Ben Arfa sürprizi!
21 Şubat 2019, Perşembe
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Hatem Ben Arfa sürprizi!

Hatem Ben Arfa sürprizi!

'nin önüne flaş bir isim geldi: Hatem Ben Arfa...

Menajerler, Rennes Kulübü ile sezon sonunda mukavelesi sona erecek 31 yaşındaki on numarayı sarı-lacivertli ekibe önerdi. , Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor.

Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi. Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergildei.

  1. 21.2.2019
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