Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i
21 Şubat 2019, Perşembe
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'dan sürpriz tercih! İşte 'nin Zenit 11'i

Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda ’da 1-0 yendiği Zenit’le ’da rövanşa çıkıyor. Yanal zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. Forvette Ayew'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'nın yerine ise sürpriz bir ismi tercih etti.

  1. 21.2.2019
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