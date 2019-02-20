Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
Zenit'le oynayacağı maç için Rusya'ya hareket etmek üzere olan Fenerbahçe'de son dakika şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerin uçağı sis nedeniyle henüz kalkmadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda karşılaşacak.
Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.
Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak.
Zenit'in basın toplantısı ise, saat 16.40'ta Saint Petersburg Stadı'nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00'de başlayacak.
Her iki takım antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak
- 20.2.2019 11:08
- Güncelleme: 20.2.2019 11:43
- SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
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Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
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Tolgay'a dürümlü protesto
Toplam 2
Yorum
muhittin bence hiç kaale almasınlar...
Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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