Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı

Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı

Zenit'le oynayacağı maç için 'ya hareket etmek üzere olan 'de son dakika şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerin uçağı sis nedeniyle henüz kalkmadı.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemiz, Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda temsilcisi Zenit ile Stadı'nda karşılaşacak.

Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak.

Zenit'in basın toplantısı ise, saat 16.40'ta Saint Petersburg Stadı'nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00'de başlayacak.

Her iki takım antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak

  1. 20.2.2019 11:08
  2. Güncelleme: 20.2.2019 11:43
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