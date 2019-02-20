"Önce Zenit'i düşünün!"
“Beşiktaş derbisi sonraki iş. Önce Zenit maçına motive olun” uyarısı yapan usta hoca, “Turu geçmek Dolmabahçe’ye daha moralli gitmek demek” dedi.
Ligde Volkan Avrupa'da Harun
Geçen haftaki Zenit mücadelesinde kalede Harun Tekin oynamış ligdeki Konyaspor karşılaşmasında ise Volkan Demirel eldivenleri giymişti. Ersun Yanal'ın, St.Petersburg deplasmanında kime forma vereceği merak konusu oldu. Gelen bilgiler ise Ersun Yanal'ın ligde Volkan'ı, Avrupa'da ise Harun Tekin'i düşündüğü yönünde.
Dirar, Soldado yok, Tolgay belki
Ersun Yanal, Zenit maçında UEFA listesinde isimleri bulunmayan Dirar, Soldado, Serdar Aziz, Ekici ve Zajc gibi oyunculardan faydalanamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlamasına rağmen Beşiktaş derbisi öncesi Tolgay'ın da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Cezalı olan Isla da bu mücadelede oynayamayacak.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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