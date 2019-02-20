"Önce Zenit'i düşünün!"
20 Şubat 2019, Çarşamba
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"'i düşünün!"

"Önce Zenit'i düşünün!"

derbisi sonraki iş. maçına motive olun” uyarısı yapan usta hoca, “Turu geçmek Dolmabahçe’ye daha moralli gitmek demek” dedi.

'de tek gündem Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın oynanacak Zenit maçı... Dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik patron , pazartesi günü 'la yapılacak derbi için konuşulan konuların kendilerini ilgilendirmediğini söyleyip "Maçın günü, saati bizim dışımızda konular. Bunlara kulak asmayın. Bizim önceliğimiz Zenit sınavı" diye konuştu. AVRUPA'da turu geçmenin Beşiktaş mücadelesini de etkileyeceğini sözlerine ekleyen usta hoca "Turu geçmek, Dolmabahçe'ye daha moralli gitmek demek. Ayrıca ligde üzdüğümüz taraftarı Avrupa'da gururlandırmak demek" ifadelerini kullandı. Öte yandan taktik denemelere hız veren Yanal'ın sürpriz bir şekilde ya da Andre Ayew'i yarın forvet oynatabileceği gelen haberler arasında.

Ligde Volkan Avrupa'da Harun
Geçen haftaki Zenit mücadelesinde kalede oynamış ligdeki karşılaşmasında ise eldivenleri giymişti. Ersun Yanal'ın, St.Petersburg deplasmanında kime forma vereceği merak konusu oldu. Gelen bilgiler ise Ersun Yanal'ın ligde Volkan'ı, Avrupa'da ise Harun Tekin'i düşündüğü yönünde.

Dirar, Soldado yok, Tolgay belki
Ersun Yanal, Zenit maçında UEFA listesinde isimleri bulunmayan Dirar, , , Ekici ve Zajc gibi oyunculardan faydalanamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlamasına rağmen Beşiktaş derbisi öncesi Tolgay'ın da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Cezalı olan Isla da bu mücadelede oynayamayacak.
  1. 20.2.2019
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