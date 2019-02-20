Avrupa’nın en kötüsü
20 Şubat 2019, Çarşamba
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’nın en kötüsü

Avrupa’nın en kötüsü

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren 'nin deplasman performansı da dikkat çekti.

Ligde 11 deplasmana çıkan sarı-lacivertliler sadece 5 gol atabildi. Kanarya, ve 'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü oldu. 'nin ardından Alman temsilcisi Nurnberg ile Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı. Bu takımları 7 golle Stuttgart, Bordeaux, Cagliari, Guingamp ve Vallecano izledi. Fenerbahçe 'de ise 17 puan aldı ve 18 gol attı.

'Gattuso engelledi'
Ara transfer döneminde uzun süre ilgilenilen oyunculardan olan Cristian Zapata transferinde Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun devreye girerek engel olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin, Kolombiyalı savunmacı ile her konuda anlaştığı ancak transferin son anda bozulduğu öne sürüldü. Gattuso'nun oyuncunun transferine onay vermediği kaydedildi.

Koeman'ın yeni takım
Cocu'nun yardımcısı olarak göreve gelen ve Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesinin ardından kısa bir süre takımı çalıştıran Erwin Koeman, Umman yolcusu. Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Koeman ile Umman yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.

Frey'e sürpriz talip
Michael Frey'e sürpriz bir talip çıktı... Ermenistan Ligi takımı Ararat Erivan'ın, İsviçreli santrforu 1.5 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı öğrenildi. 17 maçta 11 golle Ermenistan liginin en az gol atan takımı olan Ararat'ın, Frey'le buna çözüm bulmayı planladığı bildirildi. Yönetimin teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

'Alex seneye Fener'de'
Kulübün efsanesi Alex'in önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacağı iddia edildi. Radyospor'a konuşan Selim Soydan "Fenerbahçe'nin Alex'e teşekkür etmesi gerekiyor. Çok yanlış ayrılmıştı. Ali Koç ve yönetim bu yanlışı düzeltti" dedi ve şöyle devam etti: "F.Bahçe'de tek menajer olacak isim Alex'tir. Bu son ziyarette bir söz verildi. 'Bize o kadar iyi hizmet ettin ki bu göreve layıksın' dendi."

2+1 yıl talep ettiler
Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak Fenerbahçe'de kalan Skrtel, sezon sonunda Türkiye'ye veda edecek. Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen yönetim ile Slovak oyuncu arasındaki bağları kopartan gelişme, oyuncunun menajerini 2+1 yıllık sözleşme talep etmesi oldu.

Müze turu sürüyor
Kulübün minik öğrencilere yönelik Stadyum ve Müze turu sürüyor. Küçükçekmece Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, dün bu organizasyon bünyesinde stadı ziyaret ettiler. Basın toplantı odası, saha içi ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezen öğrenciler, stadın atmosferini tribünlerden yaşama fırsatı buldular

Çevrim vefat etti
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, 77 yaşındaki Çevrim için siteden yaptığı açıklamada "Eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 20.2.2019
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