14 yaşındaki Efekan Fenerbahçe'ye transfer oldu   
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 14 yaşındaki Efekan 'ye transfer oldu

14 yaşındaki Efekan 'ye transfer oldu

14 yaşındaki Efekan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Belediyespor'un altyapı oyuncusu  (14) 'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

Bir süredir Scout ekibi tarafından izlenen , Belediyespor'un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

  1. 20.2.2019 18:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

14 yaşındaki Efekan Fenerbahçe'ye transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN