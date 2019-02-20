"1-0 büyük bir avantaj değil"
Rus hoca Çerçesov: Fenerbahçe ilk ve ikinci yarı sonlarında güçsüzleşiyor
U21 takviyeli idman
Sarı-lacivertli takım, Zenit maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. U21 takımının da katıldığı çalışmada koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
"1-0 büyük bir avantaj değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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