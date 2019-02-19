Ozan Tufan hepsinden iyi!
Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın 2-0'lık Trabzonspor maçında sahanın en iyileri arasında yer alması sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Sosyal medyada yönetime eleştiri yağdı:
Ozan Tufan aktif bütün Fenerbahçe orta sahasından daha iyi oynadı, 3 maçta kendine geldi çocuk.
Onu beğenmeyip Fenerbahçe'den uzaklaştıranlara kapak olsun.
Ozan Tufan'a bak. Şaka gibi. Artık birileri ciddi ciddi el atabilir mi şu kulübe, bu yönetim eksisinden boş çıktı.
Giden coşuyor
Kanarya'nın yazın sattığı Giuliano da Al Nasr'da 22 maçta 9 gol 6 asist üretti. Josef, Al Ahli'de sakatlanana kadar 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı. Ara transferde gönderilen Aatıf ise Çaykur Rizespor'da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı, 1 gol kaydetti.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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