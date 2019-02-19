Ozan Tufan hepsinden iyi!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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hepsinden iyi!

Ozan Tufan hepsinden iyi!

Alanya'ya kiralanan 'ın 2-0'lık maçında sahanın en iyileri arasında yer alması sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyada yönetime eleştiri yağdı:

aktif bütün orta sahasından daha iyi oynadı, 3 maçta kendine geldi çocuk.
Onu beğenmeyip Fenerbahçe'den uzaklaştıranlara kapak olsun.
Ozan Tufan'a bak. Şaka gibi. Artık birileri ciddi ciddi el atabilir mi şu kulübe, bu yönetim eksisinden boş çıktı.

Giden coşuyor
Kanarya'nın yazın sattığı Giuliano da Al Nasr'da 22 maçta 9 gol 6 asist üretti. Josef, Al Ahli'de sakatlanana kadar 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı. Ara transferde gönderilen Aatıf ise 'da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı, 1 gol kaydetti.

  1. 19.2.2019
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