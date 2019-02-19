Fenerbahçe'de kırmızı alarm!
Fenerbahçe en kritik haftaya girdi. Hedef Avrupa’da tur, derbide ise en az bir puan. Hem tur hem derbi kaybedilirse ‘kabus senaryosu’ geri gelecek.
ÖNCELİK ZENİT'TE, DERBİ SONRA
Samandıra'da 'kırmızı alarm' veren teknik heyet 5 günde oynanacak iki tarihi maç öncesi oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Ersun Yanal, önceliklerinin Zenit olduğunu hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Rusya'da iyi bir skorla turun geçilmesinin, Beşiktaş derbisine de olumlu yansıyacağını düşünüyor. Hedef iki karşılaşmayı da kazanıp baharı getirmek. Hem tur hem derbinin kaybedilmesi halinde ise kara kış sürecek, ligin kalan bölümü kabus gibi geçecek.
11'E 10 ZOR GEÇTI!
Konya karşısında maçın bir saate yakın bölümünü 11'e 10 oynayan Fenerbahçe'nin rakibinden sadece 2.5 km fazla koştuğu ortaya çıktı (113 km/110.5 km). Sarı-lacivertlilerin sprint mesafesi 2 bin 400 metre, Konya'nın ise 2 bin 260 metre oldu. Takım hızında da Konya, Fenerbahçe'yi geçti (6.8 km/6.5 km). Bu durum 'Fener neden bu halde?' sorusunu da yanıtlıyor.
TOLGAY MÜJDESİ
Fenerbahçe'ye Zenit maçı öncesi Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi. Rus ekibi ile oynanan ilk maçtan önce ısınma hareketleri yaparken sakatlanan ve kasığında kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 6 gün içinde takıma döndü. Sakatlığını atlatan ve dünkü idmanda takımla çalışan Tolgay'ın Zenit ve Beşiktaş maçlarında görev verilmesi halinde forma giyebileceği bildirildi.
- 19.2.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.