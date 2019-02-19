Fenerbahçe'de kırmızı alarm!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'de kırmızı alarm!

Fenerbahçe'de kırmızı alarm!

en kritik haftaya girdi. Hedef Avrupa’da tur, derbide ise en az bir puan. Hem tur hem derbi kaybedilirse ‘kabus senaryosu’ geri gelecek.

Sezonun belki de en önemli haftasını yaşayacak olan 'de nefesler tutuldu... Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde perşembe günü Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak. Alınacak sonuca göre elde kalan son hedef Avrupa'da yola 'devam' ya da 'tamam' denilecek. Bu maçın ardından ise ligde derbisi var. Vodafone Park'taki dev mücadele pazartesi oynanacak. Averajla 15. sırada yer alan sarı-lacivertli ekibi olası bir mağlubiyette yeniden düşme hattına girme tehlikesi bekliyor.

ÖNCELİK ZENİT'TE, DERBİ SONRA
Samandıra'da 'kırmızı alarm' veren teknik heyet 5 günde oynanacak iki tarihi maç öncesi oyuncuları motive etmeye çalışıyor. , önceliklerinin Zenit olduğunu hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, 'da iyi bir skorla turun geçilmesinin, Beşiktaş derbisine de olumlu yansıyacağını düşünüyor. Hedef iki karşılaşmayı da kazanıp baharı getirmek. Hem tur hem derbinin kaybedilmesi halinde ise kara kış sürecek, ligin kalan bölümü kabus gibi geçecek.

11'E 10 ZOR GEÇTI!
karşısında maçın bir saate yakın bölümünü 11'e 10 oynayan Fenerbahçe'nin rakibinden sadece 2.5 km fazla koştuğu ortaya çıktı (113 km/110.5 km). Sarı-lacivertlilerin sprint mesafesi 2 bin 400 metre, Konya'nın ise 2 bin 260 metre oldu. Takım hızında da Konya, Fenerbahçe'yi geçti (6.8 km/6.5 km). Bu durum 'Fener neden bu halde?' sorusunu da yanıtlıyor.

TOLGAY MÜJDESİ
Fenerbahçe'ye Zenit maçı öncesi 'dan iyi haber geldi. Rus ekibi ile oynanan ilk maçtan önce ısınma hareketleri yaparken sakatlanan ve kasığında kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 6 gün içinde takıma döndü. Sakatlığını atlatan ve dünkü idmanda takımla çalışan Tolgay'ın Zenit ve Beşiktaş maçlarında görev verilmesi halinde forma giyebileceği bildirildi.
  1. 19.2.2019
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