Fenerbahçe Shinji Okazaki'yle ilgileniyor
Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısında soru sormak için söz alan Japon muhabir, sorusuna giriş yaparken Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yi transfer etmek istediğini belirtti.
Fenerbahçe'de Shinji Okazaki transferi gündemde... Devre arasında da Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcunun Fenerbahçe ile ilgisini bu kez bit vatandaşı dillendirdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri, Japon basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.
NAGATOMO VE KAGAWA'DAN SONRA OKAZAKI
Galatasaray'ın Nagatomo, Beşiktaş'ın ise Kagawa transferleriyle Uzak Doğu pazarına açılması sonrası Fenerbahçe'nin de böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında...
- 19.2.2019 13:59
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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