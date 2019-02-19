Fenerbahçe Shinji Okazaki'yle ilgileniyor

Fenerbahçe'de Shinji Okazaki transferi gündemde... Devre arasında da Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcunun Fenerbahçe ile ilgisini bu kez bit vatandaşı dillendirdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri, Japon basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.









NAGATOMO VE KAGAWA'DAN SONRA OKAZAKI

Galatasaray'ın Nagatomo, Beşiktaş'ın ise Kagawa transferleriyle Uzak Doğu pazarına açılması sonrası Fenerbahçe'nin de böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında...