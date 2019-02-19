Fenerbahçe Shinji Okazaki'yle ilgileniyor
19 Şubat 2019, Salı
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'yle ilgileniyor

Fenerbahçe Shinji Okazaki'yle ilgileniyor

'nin ile ilgilendiği ortaya çıktı. Başkanı 'ın basın toplantısında soru sormak için söz alan Japon muhabir, sorusuna giriş yaparken Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yi etmek istediğini belirtti.

'de transferi gündemde... Devre arasında da Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcunun Fenerbahçe ile ilgisini bu kez bit vatandaşı dillendirdi. Başkanı 'ın basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri, Japon basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.




NAGATOMO VE KAGAWA'DAN SONRA OKAZAKI
'ın Nagatomo, Beşiktaş'ın ise Kagawa transferleriyle Uzak Doğu pazarına açılması sonrası Fenerbahçe'nin de böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında...

  1. 19.2.2019 13:59
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