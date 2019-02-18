Fenerbahçe Zenit maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 18.2.2019 14:34
- Güncelleme: 18.2.2019 14:39
-
İşte çifte standart
Toplam 1
Yorum
İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
-
Bambaşka bir Beşiktaş!
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
-
Teselli etti
Toplam 1
Yorum
trabzon canımız sağolsun
Fenerbahçe Zenit maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.