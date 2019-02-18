Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarına başladı
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Zenit maçı hazırlıklarına başladı

Zenit maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Zenit maçı hazırlıklarına başladı

, son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

, son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 18.2.2019 14:34
  2. Güncelleme: 18.2.2019 14:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Zenit maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN