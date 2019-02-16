Zajc 2’nci yarıda!.. – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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2’nci yarıda!..

Zajc 2’nci yarıda!..

döneminde son gün kadroya dahil edilen Miha 'ın maçına da yedek başlaması bekleniyor.

Teknik direktör , orta sahada Zenit maçındaki üçlüyü bozmak istemediği için, Sloven futbolcuyu gidişata göre 2. yarıda oyuna sürmeyi planlıyor.
  1. 16.2.2019
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