Taraftarlar yürüyecek – Fotomaç – 16 Şubat 2019
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Taraftarlar yürüyecek

Taraftarlar yürüyecek

Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde düzenleyecekleri yürüyüşle hakem kararlarını edecek.

'nde bulunan Parkı'ndan saat 15.00'te start alacak yürüyüş, Ülker Stadı'nda son bulacak. Taraftarlar, MHK ve Federasyonu'nu edecekler.
  1. 16.2.2019
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