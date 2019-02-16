Sevgililer kavuştu
7 yıl aradan sonra FBTV’ye çıkan Alex, “Bu eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.
Ülker Stadı'nı gezip, oyuncularla bir araya gelen Alex, bugün Konya maçını izleyecek. Yönetim, taraftara Alex maskesi dağıtacak. Skorboard'a 'Hoşgeldin Alex' yazılacak.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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