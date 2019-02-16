Sevgililer kavuştu – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Sevgililer kavuştu

Sevgililer kavuştu

7 yıl aradan sonra ’ye çıkan , “Bu eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Bir etkinlik için 'ye gelen de Souza, 'ye konuk oldu. Efsane oyuncu, "FBTV'de 6-7 sene sonra ekrana çıkıyorum. Bu benim eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. 'de attığı golleri izlerken göz yaşlarını zor tutan sambacı, "Evimde Fenerbahçe günlerime ait bir köşe var. İlk maçını çok iyi hatırlıyorum. Serbest vuruşta topun başına geçtiğimde aklıma 'Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a gol attığınızda oluyorsunuz' geldi. Ben de o golle gerçek Fenerbahçeli oldum" diye konuştu. Takımın durumuyla ilgili olarak da, "Kötü bir başlangıç yapıldı. Ancak toparlanmaya girildi. Haftaya Zenit maçı ve ligdeki çıkış devam edecek" yorumu yaptı.

Ülker Stadı'nı gezip, oyuncularla bir araya gelen Alex, bugün maçını izleyecek. Yönetim, taraftara Alex maskesi dağıtacak. Skorboard'a 'Hoşgeldin Alex' yazılacak.
  1. 16.2.2019
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