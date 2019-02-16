Reyes: Zevk aldım – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Reyes: Zevk aldım

Reyes: Zevk aldım

'e kiralanan Diego Reyes'in sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklamaları sürüyor.

Meksikalı bek, "'de fazla şans bulamasam da zevk aldım. Çok fazla şey öğrendim. Acı günleriniz olabilir, futbolda ve hayatta bu böyledir. Hep güzel şey olacak diye bir şey yok" dedi. Reyes, 'te forma için savaşacağını kaydetti.
  1. 16.2.2019
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