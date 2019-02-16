Okan Turp’un lisansı çıktı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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’un lisansı çıktı

Okan Turp’un lisansı çıktı

Transferin son gününde sessiz sedasız bir şekilde Stuttgart'tan edilen 'un lisansı çıkarıldı.

18 yaşındaki defans oyuncusu görev verilmesi halinde maçının kadrosunda yer alabilecek. Okan'la 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
  1. 16.2.2019
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