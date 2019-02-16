Kupada rakip Türk Telekom – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kupada rakip Türk Telekom

Kupada rakip

Kupada rakip Türk Telekom

Fenerbahçe Beko, Erkekler yarı finalinde bugün ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Kazanan takım yarın Anadolu Efes-Beşiktaş SJ eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.
  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupada rakip Türk Telekom haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN