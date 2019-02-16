Kılıf arıyorlar

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un TFF ve MHK'yi hedef alan açıklamalarına yanıt sarı-lacivertli kulübün eski başkan vekili Nihat Özdemir'den geldi... Yer: Federasyonun Riva tesisleri. Gün: Perşembe akşamı. Konu: FIFA Başkanı Gianni İnfantino onuruna verilen yemek... Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunuduğu yemekte; başkan Yıldırım Demirören ile İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticilerin gündemi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF ve MHK'yi suçlayan açıklamalarıdır... 2011'de Fenerbahçe'nin başkan vekilliği görevini başarıyla yürüten TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, derin bir iç çekerek yanındakilere şu yorumda bulundu:



TAKIMIN HALİ HEPİMİZİ YARALIYOR

"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum. Ancak tuttuğumuz kulübün durumu da hepimizi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi. Şimdi bu beklentilerin çok ama çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben Futbol Federasyonu'nun (TFF) tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka kulüplerin aleyhine hiçbir uygulamaya asla göz yummam. Zaten böyle bir anlayışın Türk futbolunu yönetmediğine de kefilim. Yani Ali Koç yönetiminin yaptığı kendi günahlarına mazeret aramaktan başka bir şey değil. Bu duruma üzülüyorum."