Kılıf arıyorlar – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kılıf arıyorlar

Kılıf arıyorlar

Kılıf arıyorlar

“Ben, ’nin tarafsızlığının teminatıyım. ’nin aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam. ve yönetimi beklentilerin çok fazla uzağında kaldı. Bir günah keçisi arıyorlar. Üzülüyorum.”

'de başkan 'un ve 'yi hedef alan açıklamalarına yanıt sarı-lacivertli kulübün eski başkan vekili 'den geldi... Yer: Federasyonun Riva tesisleri. Gün: Perşembe akşamı. Konu: Başkanı Gianni İnfantino onuruna verilen yemek... Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunuduğu yemekte; başkan ile İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticilerin gündemi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF ve MHK'yi suçlayan açıklamalarıdır... 2011'de Fenerbahçe'nin başkan vekilliği görevini başarıyla yürüten TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, derin bir iç çekerek yanındakilere şu yorumda bulundu:

TAKIMIN HALİ HEPİMİZİ YARALIYOR
"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum. Ancak tuttuğumuz kulübün durumu da hepimizi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi. Şimdi bu beklentilerin çok ama çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben Federasyonu'nun (TFF) tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka kulüplerin aleyhine hiçbir uygulamaya asla göz yummam. Zaten böyle bir anlayışın Türk futbolunu yönetmediğine de kefilim. Yani Ali Koç yönetiminin yaptığı kendi günahlarına mazeret aramaktan başka bir şey değil. Bu duruma üzülüyorum."

  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kılıf arıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN