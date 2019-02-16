Kılıf arıyorlar
“Ben, TFF’nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe’nin aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam. Ali Koç ve yönetimi beklentilerin çok fazla uzağında kaldı. Bir günah keçisi arıyorlar. Üzülüyorum.”
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un TFF ve MHK'yi hedef alan açıklamalarına yanıt sarı-lacivertli kulübün eski başkan vekili Nihat Özdemir'den geldi... Yer: Federasyonun Riva tesisleri. Gün: Perşembe akşamı. Konu: FIFA Başkanı Gianni İnfantino onuruna verilen yemek... Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunuduğu yemekte; başkan Yıldırım Demirören ile İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticilerin gündemi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF ve MHK'yi suçlayan açıklamalarıdır... 2011'de Fenerbahçe'nin başkan vekilliği görevini başarıyla yürüten TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, derin bir iç çekerek yanındakilere şu yorumda bulundu:
TAKIMIN HALİ HEPİMİZİ YARALIYOR
"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum. Ancak tuttuğumuz kulübün durumu da hepimizi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi. Şimdi bu beklentilerin çok ama çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben Futbol Federasyonu'nun (TFF) tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka kulüplerin aleyhine hiçbir uygulamaya asla göz yummam. Zaten böyle bir anlayışın Türk futbolunu yönetmediğine de kefilim. Yani Ali Koç yönetiminin yaptığı kendi günahlarına mazeret aramaktan başka bir şey değil. Bu duruma üzülüyorum."
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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