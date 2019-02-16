Efes biletleri satışta – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Efes biletleri satışta

Efes biletleri satışta
Beko'nun Euroleague 24. hafta maçında 28 Şubat Perşembe günü 20.45'te ile oynayacağı maçın bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor. 50 liradan başlayan bilet fiyatları 1000 TL'ye kadar çıkıyor. 25 TL'lik öğrenci tribünü maç günü satılacak
  1. 16.2.2019
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