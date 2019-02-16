3’ü turladı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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3’ü turladı

3’ü turladı
Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3. gün geride kaldı. 'den 48 kg'da Ayşe Çağırır, 57 kg'da ve 60 kg'da Cansu Çakır adını bir üst tura yazdırdılar.
  1. 16.2.2019
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