Okan Turp kimdir! Fenerbahçe'den 4,5 yıllık sözleşme...

Okan Turp... Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeni transferi idmanlarda boy göstermeye başladı. Peki kimdir Okan Turp? İşte yanıtı...

Okan Turp kimdir?

Okan Turp, Almanya'da Esslingen'de doğdu. Oynadığı mevkii defans. Sağ ayağını kullanıyor. 1,88 boyunda. Stuttgart U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Eski U17 Milli Takım oyuncusu. Uluslararası olarak 2 maçta forma giydi. Bu sezon Stuttgart U17 takımıyla 12 maçta süre bulmuştu.