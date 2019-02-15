Okan Turp kimdir! Fenerbahçe'den 4,5 yıllık sözleşme...
15 Şubat 2019, Cuma
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kimdir! 'den 4,5 yıllık sözleşme...

Okan Turp kimdir! Fenerbahçe'den 4,5 yıllık sözleşme...

Transferin son günü bir ismi sessiz sedasız kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli ekip Stuttgart U19 forması giyen 18 yaşındaki defans futbolcusu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki ? Detaylar haberimizde...

... 'nin 18 yaşındaki yeni transferi idmanlarda boy göstermeye başladı. Peki kimdir Okan Turp? İşte yanıtı...

Okan Turp kimdir?

Okan Turp, 'da Esslingen'de doğdu. Oynadığı mevkii defans. Sağ ayağını kullanıyor. 1,88 boyunda. Stuttgart U16, ve U19 takımlarında oynadı. Eski U17 Milli Takım oyuncusu. Uluslararası olarak 2 maçta forma giydi. Bu sezon Stuttgart U17 takımıyla 12 maçta süre bulmuştu.

  1. 15.2.2019 15:54
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