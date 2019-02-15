Okan Turp kimdir! Fenerbahçe'den 4,5 yıllık sözleşme...
Transferin son günü Fenerbahçe bir ismi sessiz sedasız kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli ekip Stuttgart U19 forması giyen 18 yaşındaki defans futbolcusu Okan Turp ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Okan Turp kimdir? Detaylar haberimizde...
Okan Turp... Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeni transferi idmanlarda boy göstermeye başladı. Peki kimdir Okan Turp? İşte yanıtı...
Okan Turp kimdir?
Okan Turp, Almanya'da Esslingen'de doğdu. Oynadığı mevkii defans. Sağ ayağını kullanıyor. 1,88 boyunda. Stuttgart U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Eski U17 Milli Takım oyuncusu. Uluslararası olarak 2 maçta forma giydi. Bu sezon Stuttgart U17 takımıyla 12 maçta süre bulmuştu.
- 15.2.2019 15:54
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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