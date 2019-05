Bize karşı kasıt var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde artan hakem hataları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı. "Bu basın toplantısını yapmak zorunda kaldığım için son derece üzgünüm" diyerek söze başlayan Koç, Kayseri maçı hakemi Alper Ulusoy için "Maç bitiminde hakemler orta sahada durur, sonra içeriye girer. Ulusoy'a dikkatli bakın, direkt içeriye giriyor ve Tolgay'a orada kırmızı kart çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

HAKEM HATASI DEĞİL

Bu hareketlerin kasıtlı olduğunu söyleyen başkan Ali Koç "Fenerbahçe'nin son 4 haftadır yaşamış olduklarını hakem hatası olarak göstermek hayatın akışına aykırı olduğunu düşünüyorum İyi bir hazırlık devresi yaşamış Fenerbahçe bunun meyvelerini toplamaya başlamışken tüm bunların yaşanması, kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu düşündürmekte'' diye konuştu.



1 AY OYNAYAMAYACAK

Başkan şöyle devam etti: "Barış Şimşek, Kayseri maçında VAR hakemiydi. Mehmet Ekici'ye yapılan harekete faul çalınmadı. Mehmet, sakatlığı yüzünden 1 ay oynayamayacak. Barış Şimşek 3 pozisyonla ilgili hakemleri VAR'a bile çağırmadı. Ertesi gün de VAR Koordinatörlüğü görevine getirildi. Bu atama Fenerbahçe'ye karşı meydan okuma mıdır?"



TERİM KURNAZLIK YAPIYOR

Koç, 'Kulüpler Birliği'ne attığınız imza nedeni ile çok eleştirildiniz. Bu bildiriye imza attığınıza pişman mısınız?" şeklindeki bir soruya da şu yanıtı verdi: "Hakem hataları ne ilk ne son. Hakemler insandır hata yapabilir. Bunu ilk söyleyen de biziz. Ortalığı yangın yerine çeviren bir kulüp değiliz. İmzamızın tamamen arkasındayız. Sayın Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara katılmıyorum. Aslında biraz kurnazlık yapılıyor. O açıklama hakem hataları ile ilgili değil. O açıklama hakemlerin cezalandırılması ve düdük astırılmasının ne gibi sonuçlara vesile olacağına dikkat çekmek içindi."



TEŞEKKÜRLER GALATASARAY

Koç: "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür borçluyuz. Zira Serdar Aziz gibi bir oyuncuyu gelen tüm tekliflere rağmen Fenerbahçe'de oynamak istemesi tam aradığımız profil. Bir oyuncuyu bize bonservissiz gelmesine vesile olduğu için teşekkür ederiz. Başka böyle oyuncuları elinde varsa yine isteriz. Tolga Ciğerci de bize bonservissiz geldi. Biz Tolga'ya 1 kuruş para ödemedik. Zaten bonservissiz. Tolga sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'da yanlış tedavi görmüştü."



FUTBOL 3-5 KİŞİNİN ELİNE BIRAKILMAZ

2011'de FETÖ'ye geçit vermeyen Fenerbahçe ne olursa olsun hakkını korumaya devam edecektir. F.Bahçe'nin tarihi mücadelelerle doludur. F.Bahçe, her daim hakkını koruyacak kuvvet ve kudrete sahiptir. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Burada kocaman camiaların emeği söz konusu. Bu işe emek veren sporcular, teknik heyetler. Futbol 3-5 kişinin eline, lobisine bırakılacak bir alan değil. Yoksa MHK Başkanı istifa etmiş çok önemli değil. MHK başkanı değişmeliydi, değişti. Bu değişim çözüm müdür? Mecvut sistemde fark yaratabilmesi kolay değildir. Yeni gelecek kişinin ne kadar bağımsız olacağını bilmiyorum. Mecvut fotoğrafa baktığımız zaman sıkıntılar biraz azalabilir ancak tamamı ile bitmeyeceğini düşünüyorum."



TARAFTAR OLSAM YÜRÜRDÜM

Taraftar yürüyüşüne katılmayacaklarını belirten Koç, ''Biz taraftar yürüyüşüne katılmayacağız. Bu onların organize ettiği bir yürüyüş. Taraftarlarımızda kurallara kanunlara riayet ederek tepki vermek demokratik haklarıdır. Yönetici veya başkan olmasaydım ben şahsen katılırdım" dedi.



DESTEKLE HER ENGELİ AŞARIZ

Bize eşşiz bir güç veren, sabırla destekleyen taraftarlarımız şundan emin olsunlar. Yönetim Kurulu olarak omuz omuza olduğumuz sürece her engeli aşarız. Çok iyi biliyorlar ki F.Bahçe bulunduğu durumdan kafasını kaldırdığında engellenmeyen bir yürüyüş başlatacaktır. Belki de bu yüzden bizimle uğraşıyorlar.''



DÜRÜST'E GÖNDERME

Başkan, Ali Dürüst'e de göndermede bulundu: "Federasyonda tuttuğu takım formasını çıkaramayan bazı kişilerin, takım kararlarına ve hakem atamalarında görev almalarının zarar getirdiğine inanıyoruz. Birkaç ay önce kendi takımlarına haksızlık yapıldığını öne sürdükten sonra istifa eden ve kısa süre sonra "Camiama hizmet etmek için görevime devam edeceğim" şeklinde açıklama yapılması düşündürücüdür."



TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYO

Hakemleri baskı altına almaya çalışmadıklarını kaydeden başkan, bunu şöyle açıkladı: "Bu zaten bizim tarzımız değil. Olaylı Galatasaray derbisinden sonra bile bu yöntemi seçmedik. Bu bile bizim acizliğimiz şeklinde yorumlandı ancak bu bizim tarzımız değil. Tüm kulüplere eşit mesafede, sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde davrandık. Türk futbolunu hep birlikte büyütebileceğimize inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Türkiye bu mecvut tabloyu hak etmiyor. Futbol üzerinden toplumumuzda büyük bir huzursuzluk, kutuplaşma ortamı hazırlanmaktadır."



YERLİ HAKEMDEN YANAYIM

Koç, yabancı hakemlerle ilgili görüşünü şöyle açıkladı: "Yabancı hakeme muhtaç kalmak benim gönlümü acıtır. Ben milli düşüncelere sahip bir insanım. Türkler olarak bu işi yapamazsak getiririz... İnşallah o konuma gelmeyiz."



MÜFTÜOĞLU'NU İSTEMİYORUZ

Koç, MHK başkanlığı için "Kuddisi Müftüoğlu ismine nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Kesinlikle doğru isim değil. Sıcak bakmıyoruz. Bugünkü sorunları daha da derinleştirir bu seçim" cevabını verip net tavırlarını ortaya koydu.