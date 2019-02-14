Tolgay’da yırtık
Isınırken sakatlanan Arslan’ın kasığında kısmi yırtık belirlendi. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Zenit maçından önce yapılan ısınma hareketleri sırasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Külübü, sağlık heyetinin tedavisine başlanan Tolgay'ı Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalışacağını açıkladı. Kayseri'de maç bittikten sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gören oyuncu, ligdeki Atiker Konyaspor sınavında cezası nedeniyle zaten forma giyemeyecekti. Tecrübeli futbolcu, Zenit ile yapılacak rövanş maçında da yer alamayacak. Mehmet Ekici'den sonra Tolgay'ın da sakatlanması Miha Zajc'a yaradı. Yanal'ın Konya maçında Zajc'a formayı vermesi bekleniyor.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Tolgay’da yırtık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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