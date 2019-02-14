Ne de olsa BATMAN

Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı. Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu. Maçın ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Lig sıralamasındaki yeri kimseyi yanıltmasın. Sahamızdaki her maçta tribünler doluyor ve karşılaşma boyunca rakip için korkulu bir atmosfer oluşturuluyor. Onların desteği bize de itici güç oluyor. Ben de her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bana duyulan güveni karşılıksız bırakmayacağım."



12. ADAMA MESAJ

Moses, dün sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. "Dün (önceki gün) iyi bir galibiyet aldık" diyen Nijeryalı, şu ifadeleri de ekledi: "Şimdi cumartesi gününe odaklanacağız."