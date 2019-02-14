Ne de olsa BATMAN – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Ne de olsa

Ne de olsa BATMAN

Zenit zaferinde kilit rol oynayan yıldız oyuncu, istatistiklerde zirveye çıktı. Futboluyla F.Bahçe taraftarını mest eden Nijeryalı, “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

taraftarı, 'ı konuşuyor... Ligde Y.Malatya ve 'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı. Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu. Maçın ardından basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ
"'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe, 'nin en büyük kulübü. Lig sıralamasındaki yeri kimseyi yanıltmasın. Sahamızdaki her maçta tribünler doluyor ve karşılaşma boyunca rakip için korkulu bir atmosfer oluşturuluyor. Onların desteği bize de itici güç oluyor. Ben de her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bana duyulan güveni karşılıksız bırakmayacağım."

12. ADAMA MESAJ
Moses, dün sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. "Dün (önceki gün) iyi bir galibiyet aldık" diyen Nijeryalı, şu ifadeleri de ekledi: "Şimdi cumartesi gününe odaklanacağız."

  1. 14.2.2019
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