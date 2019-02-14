Konya startı
Sarı-lacivertliler ara vermeden Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertliler ara vermeden Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Zenit maçında ilk 11'de sahaya çıkanlar yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda egzersiz hareketlerinin ardından sahada hücum ve defans organizasyonları çalıştı.
FIRAT ATANDI
Atiker Konyaspor maçına Fırat Aydınus atandı. MHK tarafından yapılan görevlendirmeye göre cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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