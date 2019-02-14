Konya startı – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Konya startı

Konya startı

Sarı-lacivertliler ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. Zenit maçında ilk 11'de sahaya çıkanlar yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda egzersiz hareketlerinin ardından sahada hücum ve defans organizasyonları çalıştı.

FIRAT ATANDI
Atiker Konyaspor maçına atandı. MHK tarafından yapılan görevlendirmeye göre cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak.

  1. 14.2.2019
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