Harun Tekin o anları anlattı – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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o anları anlattı

Harun Tekin o anları anlattı

Zenit karşısında kurtardığı penaltıyla geceye damga vuran , o anları anlattı: "Her zaman penaltı kullananları izliyorum. Mak topun başına geldiğinde o köşeyi tercih ettim. Vuruş anına kadar bekledim. Müthiş bir andı."

Zenit karşısında kurtardığı penaltıyla geceye damga vuran , o anları anlattı: "Her zaman penaltı kullananları izliyorum. Mak topun başına geldiğinde o köşeyi tercih ettim. Vuruş anına kadar bekledim. Müthiş bir andı."

  1. 14.2.2019
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