Fener yarıladı
Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final turunda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etmeyi başaran F.Bahçe Beko, yarı finalde Türk Telekom’un rakibi oldu.
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 48-33 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan F.Bahçe, son çeyreğe 66-41'lik üstünlükle girdi. Son periyotta oyunu rölantiye alan Kanarya maçı 78-70 kazanıp Telekom'un rakibi oldu.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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