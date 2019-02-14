Fener yarıladı – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Fener yarıladı

Fener yarıladı

Erkekler turunda karşılaştığı ’ni mağlup etmeyi başaran F.Bahçe Beko, yarı finalde ’un rakibi oldu.

Basketbolda Erkekler çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, 'ni 78-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 48-33 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan F.Bahçe, son çeyreğe 66-41'lik üstünlükle girdi. Son periyotta oyunu rölantiye alan Kanarya maçı 78-70 kazanıp Telekom'un rakibi oldu.

  1. 14.2.2019
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