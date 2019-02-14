Fener yarıladı

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 48-33 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan F.Bahçe, son çeyreğe 66-41'lik üstünlükle girdi. Son periyotta oyunu rölantiye alan Kanarya maçı 78-70 kazanıp Telekom'un rakibi oldu.