Avrupa’da bir başka
Ligde şans bulamayan Mathieu Valbuena, Avrupa'da büyük sorumluluk alıyor.
Ligde şans bulamayan Mathieu Valbuena, Avrupa'da büyük sorumluluk alıyor. Zenit karşısında hücum organizasyonlarını başlatan Fransız yıldız, Slimani'nin golünde de ortayı yapan isimdi. Yüzde 92 pas ortalamasıyla oynayan 34 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de adından söz ettirdi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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