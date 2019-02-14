Avrupa’da bir başka

Ligde şans bulamayan Mathieu Valbuena, Avrupa'da büyük sorumluluk alıyor. Zenit karşısında hücum organizasyonlarını başlatan Fransız yıldız, Slimani'nin golünde de ortayı yapan isimdi. Yüzde 92 pas ortalamasıyla oynayan 34 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de adından söz ettirdi.