Avrupa’da bir başka – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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’da bir başka

Avrupa’da bir başka

Ligde şans bulamayan , 'da büyük sorumluluk alıyor.

Ligde şans bulamayan , 'da büyük sorumluluk alıyor. Zenit karşısında hücum organizasyonlarını başlatan Fransız yıldız, Slimani'nin golünde de ortayı yapan isimdi. Yüzde 92 pas ortalamasıyla oynayan 34 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de adından söz ettirdi.

  1. 14.2.2019
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