Avantajı kaptırdı
Rus basını, Zenit’in de İstanbul’dan çıkamadığını yazdı.
Fenerbahçe'nin Zenit'i ilk maçta 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu. Sport-Express maç yorumunda, "Zenit, İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu ve 1-0 kaybetti. Ruslar, İstanbul'da sarı- lacivertlileri hiç yenemediler" derken, Sports.Ru, "Zenit bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı. Russian.Rt, "Fenerbahçe'ye İstanbul'da zaferi Slimani getirdi. Zenit penaltıda skoru eşitleme imkanını kaçırdı", Rsport, "Fenerbahçe, 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı" değerlendirmesini yaptı.
FENER, ZENİT'İ SÜRKLASE ETTİ
Kanarya'nın galibiyeti Avrupa basınında da yer buldu. İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Rus medyasında çıkan haberlerde sarı-lacivertlilerin, Kadıköy'de taraftarları karşısında etkili bir oyun oynadığı ve Zenit'i sahada sürklase ettiği vurgulandı. Zenit'in uzun süredir resmi maç yapmamasının takımı etkilediği de kaydedildi. Fenerbahçe'nin rövanş öncesi avantajı ele geçirdiği ve Rusya'daki maçın daha çekişmeli geçeceği ifade edildi.
YARIM POZİSYONLA YENDİLER
Yaroslav Rakitskiy ise F.Bahçe'den daha iyi oynadıklarını iddia etti. Zenit'li savunmacı, "F.Bahçe'yi sahadan sildik! Sadece 1 pozisyonları var. O da karamboldü ve gol oldu. Sanırım bizi yarım pozisyonla yendiler" dedi.
BÖYLE TARAFTAR GÖRMEDİM
Zenit'in golcüsü Dzyuba, F.Bahçe taraftarını övdü. Match TV'ye maçı değerlendiren yıldız, "İlk defa böyle bir taraftarın karşısında oynadık. Böyle baskı görmedim. Onlar bulduğu pozisyonda golü attı, biz atamadık. 1-0 iyi sonuç. Rövanş farklı olacak" yorumunu yaptı.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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