Avantajı kaptırdı

Fenerbahçe'nin Zenit'i ilk maçta 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu. Sport-Express maç yorumunda, "Zenit, İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu ve 1-0 kaybetti. Ruslar, İstanbul'da sarı- lacivertlileri hiç yenemediler" derken, Sports.Ru, "Zenit bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı. Russian.Rt, "Fenerbahçe'ye İstanbul'da zaferi Slimani getirdi. Zenit penaltıda skoru eşitleme imkanını kaçırdı", Rsport, "Fenerbahçe, 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı" değerlendirmesini yaptı.



FENER, ZENİT'İ SÜRKLASE ETTİ

Kanarya'nın galibiyeti Avrupa basınında da yer buldu. İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Rus medyasında çıkan haberlerde sarı-lacivertlilerin, Kadıköy'de taraftarları karşısında etkili bir oyun oynadığı ve Zenit'i sahada sürklase ettiği vurgulandı. Zenit'in uzun süredir resmi maç yapmamasının takımı etkilediği de kaydedildi. Fenerbahçe'nin rövanş öncesi avantajı ele geçirdiği ve Rusya'daki maçın daha çekişmeli geçeceği ifade edildi.



YARIM POZİSYONLA YENDİLER

Yaroslav Rakitskiy ise F.Bahçe'den daha iyi oynadıklarını iddia etti. Zenit'li savunmacı, "F.Bahçe'yi sahadan sildik! Sadece 1 pozisyonları var. O da karamboldü ve gol oldu. Sanırım bizi yarım pozisyonla yendiler" dedi.



BÖYLE TARAFTAR GÖRMEDİM

Zenit'in golcüsü Dzyuba, F.Bahçe taraftarını övdü. Match TV'ye maçı değerlendiren yıldız, "İlk defa böyle bir taraftarın karşısında oynadık. Böyle baskı görmedim. Onlar bulduğu pozisyonda golü attı, biz atamadık. 1-0 iyi sonuç. Rövanş farklı olacak" yorumunu yaptı.