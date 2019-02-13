Namoğlu istifa etti
Üst üste yaşanan hakem facialarının ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, görevini bırakma kararı aldı.
Süper Lig'de üst üste yaşanan hakem facialarının ardından beklenen oldu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından dün kısa bir açıklama yapan Namoğlu, "Türk futboluna daha iyi hizmet vermek adına böyle bir karar aldım. İstifamı da yarın (bugün) Futbol Federasyonu'na (TFF) vereceğim" ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 22. haftası öncesi hakem atamalarını da ekibiyle birlikte yapacağının altını çizen Yusuf Namoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu atamaları yapmamız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra resmi olarak istifamı vereceğim. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır. Burada olduğumuz süreye kadar görevimizi yerine getireceğiz."
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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