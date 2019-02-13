Namoğlu istifa etti – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Namoğlu istifa etti

Namoğlu istifa etti

Üst üste yaşanan hakem facialarının ardından Başkanı , görevini bırakma kararı aldı.

'de üst üste yaşanan hakem facialarının ardından beklenen oldu ve () Başkanı istifa etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından dün kısa bir açıklama yapan Namoğlu, "Türk futboluna daha iyi hizmet vermek adına böyle bir karar aldım. İstifamı da yarın (bugün) Federasyonu'na () vereceğim" ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 22. haftası öncesi hakem atamalarını da ekibiyle birlikte yapacağının altını çizen Yusuf Namoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu atamaları yapmamız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra resmi olarak istifamı vereceğim. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır. Burada olduğumuz süreye kadar görevimizi yerine getireceğiz."

  1. 13.2.2019
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