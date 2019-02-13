Namoğlu istifa etti

Süper Lig'de üst üste yaşanan hakem facialarının ardından beklenen oldu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından dün kısa bir açıklama yapan Namoğlu, "Türk futboluna daha iyi hizmet vermek adına böyle bir karar aldım. İstifamı da yarın (bugün) Futbol Federasyonu'na (TFF) vereceğim" ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 22. haftası öncesi hakem atamalarını da ekibiyle birlikte yapacağının altını çizen Yusuf Namoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu atamaları yapmamız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra resmi olarak istifamı vereceğim. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır. Burada olduğumuz süreye kadar görevimizi yerine getireceğiz."